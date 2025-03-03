القوات المسلحة تشارك في تنظيم المؤتمر السنوى للقلب

شاركت القوات المسلحة فى تنظيم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب القوات المسلحة والجامعات المصرية.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بالمستوى العلمى للأطقم الطبية وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم فى شتى المجالات الطبية.

طب القلب والقسطرة التداخلية

وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل التدريبية التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بالمستشفى الجوى العام إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.

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