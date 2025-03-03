الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

حبس عاطل لحيازته مخدرات وسلاح في البساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة البساتين حبس عاطل لحيازته 12 كيلو من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش بمنطقة البساتين، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات.

 

بدأت الواقعة عندما تمكن العقيد حسام عشماوي مفتش مباحث البساتين والمقدم أحمد مختار رئيس المباحث من ضبط عاطل “له معلومات جنائية”،  مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته على 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، 2 سيارة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

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