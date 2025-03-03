بعد عرض 3 حلقات، هذا المسلسل الأعلى مشاهدة على Watch It

حقق مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وآية سماحة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، متصدرًا قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch It بعد عرض أول 3 حلقات.

كما حصد المسلسل إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح ضمن قوائم التريند في مصر وعدة دول عربية.

ووفقًا لإحصائيات المشاهدة التي ترصدها المنصة خلال شهر رمضان 2025، فإن المسلسل يحتل المرتبة الأولى داخل مصر، وحقق انتشارًا واسعًا في الوطن العربي وحول العالم، ليصبح واحدًا من أكثر الأعمال متابعة في الموسم الرمضاني الحالي عبر منصة watch it.

وأعرب المنتج كريم أبو ذكري عن سعادته البالغة بتصدر "الكابتن" قائمة الأعلى مشاهدة، مؤكدًا أن النجاح الذي يحققه المسلسل هو نتاج جهود فريق العمل بالكامل.

وأضاف أن التصوير لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أنهم يسابقون الزمن للانتهاء من باقي الحلقات خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي فانتازي، حيث يجسد أكرم حسني شخصية كابتن طيار يتعرض لحادث سقوط طائرة، ما يؤدي إلى وفاة جميع الركاب، لكن المفاجأة تحدث عندما يظهر له الركاب في صورة أشباح، ويجبرونه على تنفيذ طلبات غير متوقعة حتى تعود حياته إلى طبيعتها.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم بجانب أكرم حسني وآية سماحة، ومنهم سوسن بدر، سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبدالوهاب، عمر شرقي وآخرون.

يذكر أن مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريًا عبر Watch It وقنوات دي إم سي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.