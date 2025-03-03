"معلومات الوزراء" يرصد درجات الحرارة اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الأثنين 3 مارس 2025).

مائل للدفء، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.