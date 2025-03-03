تعرف على موعد حفل فرقة وسط البلد على مسرح الجمهورية

تستعد فرقة وسط البلد، لإحياء حفلا غنائيا على مسرح الجمهورية ضمن حفلات دار الأوبرا الرمضانية، وذلك يوم 22 مارس الحالى.

يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها “قربيلي، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار” وغيرها.

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك فى بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية.

وكان الفنان هاني عادل، قد حل ضيفا ببرنامج “أنا والقناع”، والمذاع عبر قناة الحياة للحديث حول العديد من الموضوعات الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

وتحدث هاني عادل، عن علاقته بفرقة وسط البلد، قائلا: "لم أنفصل عن الفرقة لأنها عائلتي، أعمل هناك منذ 26 سنة، كنت أتدرب مع أفرادها في المقهى عندما لم يكن لدينا أموال لتأجير غرفة بروفات، أكلت معهم وعشت معهم في البيت نفسه".

وأكمل،:"مش عاوز أطلع مع الفرقة والناس تطلب مني أغاني عاملها بنفسي، ولما هعمل حفلات لوحدي مش هغني فيها أي أغنية لفرقة وسط البلد".

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