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حوادث

النيابة تطلب التحري حول حريق شقة في المرج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت  نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في أحد العقارات بمنطقة المرج، دون وقوع أى إصابات لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حريق شقة بالمرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة المرج النيابة العامة

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