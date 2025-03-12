الأربعاء 12 مارس 2025
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، ورد في فضل التبكير إلى الصلاة وفضل من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أحاديث منها:

وعن فضل التبكير إلى الصلاة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ) رواه البخاري ومسلم.

وقوله: (ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ). قال النووي رحمه الله: " والتهجير هو التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت "، ونحوه قال ابن عبد البر رحمه الله

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالتهجير الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار وهو أول وقت الظهر، والصحيح الأول وعليه أكثر العلماء.

ومن فوائد التهجير إلى المسجد تحصيل أجر انتظار الصلاة، والمكث في المسجد، ودعاء الملائكة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي - يعني عليه الملائكة - ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه) رواه البخاري ومسلم.

وتحصل به فضيلة الصلاة في الصف الأول، وفضيلة إدراك التأمين مع الإمام، فقد جاء في الحديث الصحيح:( إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري ومسلم.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 6:01

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 6:06

موعد أذان المغرب بأسوان             

المغرب: 5:56

 

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22       

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

لا تجب الصّلوات الخمس على المسلم إلّا بدخول وقتها.

مواقيت الصلاة، فصلاة الظّهر تبدأ من زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ الشيء مثله، والعصر من انتهاء الظهر إلى اصفرار الشّمس، والمغرب من غروب الشّمس إلى زوال لونها الأحمر، والعشاء من زوال الحمرة إلى منتصف اللّيل، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس.

فضل الصلاة، فعن طلحة بن عُبيد الله -رضيَ الله عنه- فقال: (جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَإِذَا هو يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلَامِ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ).

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مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 12 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

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