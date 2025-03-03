ارتفاع أسعار الذهب بسبب ضعف الدولار وتوترات أوكرانيا

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة الإثنين، بدعم من ضعف الدولار، في حين أدى التعثر في تحقيق السلام في أوكرانيا والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

تحديث الأسعار



بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولار للأونصة (الأوقية). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كالفن وونج، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي المبكر للذهب في آسيا اليوم مدفوعا بعوامل الخطر الجيوسياسية بسبب التعثر في اتفاق السلام المتوقع بين أوكرانيا وروسيا".

انتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة باشتباك حاد، مما أضاف حالة من الضبابية إلى الأسواق المالية المضطربة بالفعل بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات حول السياسات التجارية الأميركية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.

وقال ترامب إنه سيضيف تعرفات جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية غدا الثلاثاء، وهو ما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10 بالمئة التي فرضت في الرابع من فبراير.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في يناير، لكن ارتفاع التضخم قد يوفر ذريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لإرجاء خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.

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