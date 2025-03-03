إحالة 3 أطباء و3 فنيين ومعاون مستشفى سوهاج العام للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فجر اليوم الإثنين، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى سوهاج العام؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة ومدى التزام الأطقم الطبية وانضباطها.



وكيل صحة يحيل 3 أطباء و3 فنيين ومعاون مستشفى سوهاج العام ومسئول صرف التذاكر للتحقيق

وبدأ دويدار تفقده بقسم الاستقبال والطوارئ، مشددًا على مجانية الخدمة به وعدم تكليف المرضى بشراء أي أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى، كما أحال "دويدار" 3 أطباء للغياب و3 فنيين ومسئول صرف التذاكر بالاستقبال لعدم الالتزام باللوائح والقوانين، كما أحال أيضًا معاون المستشفى لتردى مستوى النظافة بها أثناء الزيارة للتحقيق.



صحة سوهاج قبيل فجر اليوم الإثنين يفاجئ مستشفى سوهاج العام

كما تفقد دويدار قسم المعامل والأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية والعادية موجهًا بمراجعة وتطبيق سياسات مكافحة العدوي بالمستشفي



دويدار يشدد على مجانية الخدمة داخل قسم الاستقبال والطوارئ وعدم تكليف المرضى بشراء أي أدوية من خارج المستشفى

وحرص دويدار على الاستماع للمرضى المتواجدين خلال الزيارة لمعرفة انطباعهم والمعوقات التي واجهتهم أثناء تلقي الخدمة الصحي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.