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إحالة 3 أطباء و3 فنيين ومعاون مستشفى سوهاج العام للتحقيق

جانب من زيارة الدكتور
جانب من زيارة الدكتور عمرو دويدار، فيتو

أجرى الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فجر اليوم الإثنين، زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى سوهاج العام؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة ومدى التزام الأطقم الطبية وانضباطها. 


وكيل صحة يحيل 3 أطباء و3 فنيين ومعاون مستشفى سوهاج العام ومسئول صرف التذاكر للتحقيق

 

وبدأ دويدار تفقده بقسم الاستقبال والطوارئ، مشددًا على مجانية الخدمة به وعدم تكليف المرضى بشراء أي أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى، كما أحال "دويدار" 3 أطباء للغياب و3 فنيين ومسئول صرف التذاكر بالاستقبال لعدم الالتزام باللوائح والقوانين، كما أحال أيضًا معاون المستشفى لتردى مستوى النظافة بها أثناء الزيارة للتحقيق.


صحة سوهاج قبيل فجر اليوم الإثنين يفاجئ مستشفى سوهاج العام

 

كما تفقد دويدار قسم المعامل والأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية والعادية موجهًا بمراجعة وتطبيق سياسات مكافحة العدوي بالمستشفي 
 

دويدار يشدد على مجانية الخدمة داخل قسم الاستقبال والطوارئ وعدم تكليف المرضى بشراء أي أدوية من خارج المستشفى

وحرص دويدار على الاستماع للمرضى المتواجدين خلال الزيارة لمعرفة انطباعهم والمعوقات التي واجهتهم أثناء تلقي الخدمة الصحي.
 

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الخدمة الطبية المقدمة متابعة سير العمل وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفي سوهاج العام في سوهاج فجر اليوم
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