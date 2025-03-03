الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

النيابة تعاين منزلا تعرض لانهيار جزئي بعابدين

انهيار جزئي لمنزل،
انهيار جزئي لمنزل، فيتو

انتهت نيابة عابدين من معاينة انهيار جزئي في منزل بوسط محافظة القاهرة.


وكشفت المعاينة سقوط درجات من سلم المنزل فضلا عن انهيار سقف الطابق الأول في المنزل المكون من دور أرضي وطابقين ذو حوائط حاملة وأسقف خشبية.


انهيار جزئي لمنزل بعابدين
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بحارة أبو الشوارب متفرع من أرض الشريف بدائرة قسم شرطة عابدين بوسط القاهرة مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط أجزاء من منزل سكني مهجور ومخلى منذ سنوات.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انهيار جزئى لمنزل بعابدين انهيار جزئى لمنزل عابدين

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