FLOW وIN THE SHADOW OF THE CYPRESS يحصدان جوائز الأوسكار لأفلام الأنيميشن
ذهبت جائزة الأوسكار، لأفضل فيلم إنميشين طويل، لفيلم FLOW، فيما حصد جائزة الأوسكار لأفضل أنميشين قصير، لـ فيلم IN THE SHADOW OF THE CYPRESS.
وبدأت منذ قليل، فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ٩٧، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم.
مرشحو الأوسكار لعام 2025
كما أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، أسماء المرشحين، لنيل جوائز الأوسكار في نسختها الـ97، لعام 2025.
وجاءت القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار كالتالي:
أفضل ممثل في دور مساعد
يورا بوريسوف - Anora
كيران كولكن - A Real Pain
إدوارد نورتون - A Complete Unknown
جاي بيرس - The Brutalist
جيريمي سترونج - The Apprentice
أفضل ممثلة في دور مساعد
مونيكا باربارو - A Complete Unknown
أريانا جراندي - Wicked
فيليسيتي جونز - The Brutalist
إيزابيلا روسيليني - Conclave
زوي سالدانا - Emilia Pérez
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
أفضل تصميم أزياء
A Complete Unknown
Conclave
Gladiator II
Nosferatu
Wicked
أفضل فيلم قصير حي
A Lien
Anuja
I’m Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent
أفضل مكياج وتصفيف شعر
A Different Man
Emilia Pérez
Nosferatu
The Substance
Wicked
أفضل موسيقى تصويرية أصلية
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
The Wild Robot
أفضل سيناريو مقتبس
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing
أفضل سيناريو أصلي
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
أفضل ممثل دور رئيسي
أدريان برودي - The Brutalist
تيموثي شالاميه - A Complete Unknown
كولمان دومينجو - Sing Sing
رالف فاينس - Conclave
سيباستيان ستان - The Apprentice
أفضل ممثلة في دور رئيسي
سينثيا إريفو - Wicked
كارلا صوفيا جاسكون - Emilia Pérez
مايكي ماديسون - Anora
ديمي مور - The Substance
فيرناندا توريس - I’m Still Here
أفضل فيلم تحريك
Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot
أفضل تصوير
The Brutalist
Dune: Part Two
Emilia Pérez
Maria
Nosferatu
أفضل مخرج
شون بيكر - Anora
برادي كوربيت - The Brutalist
جيمس مانجولد - A Complete Unknown
جاك أوديار - Emilia Pérez
كورالي فارجيت - The Substance
أفضل فيلم وثائقي طويل
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
أفضل فيلم وثائقي قصير
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra
أفضل مونتاج
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Pérez
Wicked
أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية
I’m Still Here
The Girl with the Needle
Emilia Pérez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
أفضل أغنية أصلية
El Mal من فيلم Emilia Pérez
The Journey من فيلم The Six Triple Eight
Like a Bird من فيلم Sing Sing
Mi Camino من فيلم Emilia Pérez
Never Too Late من فيلم Elton John: Never Too Late
أفضل إنتاج
The Brutalist
Conclave
Dune: Part Two
Nosferatu
Wicked
أفضل صوت
A Complete Unknown
Dune: Part Two
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
أفضل مؤثرات صوتية
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part Two
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
أفضل فيلم
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune: Part Two
Emilia Pérez
I’m Still Here
Nickel Boys
The Substance
Wicked
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