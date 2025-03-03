مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري وأبطال آسيا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا ودوريات أوروبا المختلفة.

الدوري المصري الممتاز



البنك الأهلي ضد حرس الحدود - الساعة 21:00

فاركو ضد الجونة - 21:00

المصري البورسعيدي ضد مودرن سبورت - الساعة 21:00

دوري أبطال آسيا للنخبة



استقلال طهران (إيران) ضد النصر (السعودية) - الساعة 18:00

الوصل (الإمارات) ضد السد (قطر) - الساعة 20:00

الدوري الإسباني الدرجة الأولى



فياريال ضد إسبانيول - الساعة 22:00

الدوري الإيطالي الدرجة A



يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - الساعة 21:45

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