مسلسلات رمضان 2025، ناهد السباعي وانتصار وفدوى عابد ضيوف الحلقتين 3 و4 من أشغال شقة جدا

عاد مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” بموسم ثانٍ وجديد، عقب النجاح المدوي الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم، بشهادة كل من الجمهور والعديد من النقاد.

مسلسل أشغال شقة جدا

وتعرض حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر… وسرعان ما تصدر المسلسل تريند رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

وحلت الفنانات انتصار، وفدوى عابد، وناهد السباعي ضيوفا على الحلقتين 3 و4 من المسلسل، وظهرت انتصار كمدير مركز لتأجير الخدامات، وتجسد فدوي عابد دور نهى المرأة اللعوب التي تبحث عن والد طفلها بين أكثر من 90 رجلًا، فيما تقدم ناهد السباعي دور خادمة تعمل في تجارة المخدرات وتناولها وتورط صاحبة المنزل ياسمين «أسماء جلال» فى قضية تجارة الممنوعات عن طريق الخطأ.

مسلسل أشغال شقة جدًّا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

قصة مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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