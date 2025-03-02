الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

الاتفاق يخطف تعادلا قاتلا من الرائد 1/1 في الدوري السعودي

الرائد والاتفاق،
الرائد والاتفاق، فيتو

انتزع فريق الاتفاق تعادلا قاتلا من فريق الرائد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل ماتياس نورمان هدف فريق الرائد في شباك الاتفاق في الدقيقة 65 من زمن المباراة، وتعادل للاتفاق اللاعب عبد الله الخطيب في الدقيقة 90+9.

تشكيل الرائد ضد الاتفاق 

تشكيل الاتفاق أمام الرائد 

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