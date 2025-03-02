مايوركا يتعادل مع ألافيس 1/1 في الدوري الإسباني

تعادل فريق ريال مايوركا مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سون مويس، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل هدف مايوركا اللاعب تاكوما أسانو في الدقيقة 9، بينما أحرز إنريكي جارسيا كيكي هدف ألافيس في الدقيقة 68.

فوز برشلونة على سوسيداد

فاز فريق برشلونة على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “مونتجويك” ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق جيرارد مارتن في الدقيقة 25، كاسادو في الدقيقة 29، رونالد أراوخو في الدقيقة 55 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 59.

جدير بالذكر أن أرتيز إيلوستوندو لاعب ريال سوسيداد تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 16.

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