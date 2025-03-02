انهيار جزئي لمنزل سكني بعابدين

شهدت منطقة عابدين بوسط محافظة القاهرة انهيارا جزئيا لمنزل سكني قديم مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي إصابات.

انهيار جزئي لمنزل بعابدين

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لمنزل سكني قديم بحارة أبو الشوارب متفرع من أرض الشريف بدائرة قسم شرطة عابدين بوسط القاهرة مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط أجزاء من منزل سكني مهجور ومخلى منذ سنوات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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