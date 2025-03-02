حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

أخلى آلاف السكان منازلهم في شمال اليابان حيث اجتاحت حرائق غابات مساحة هي الأوسع منذ العام 1992 وأسفرت عن مقتل شخص واحد، بحسب السلطات.

حرائق غابات في اليابان تجتاح مساحة هي الأوسع منذ العام 1992

وأفادت السلطات اليابانية الأحد، بأن نحو 2000 شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدة أوفوناتو في منطقة إيواتي الحرجية في شمال اليابان منذ اندلاع الحرائق الأربعاء.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، أضافت أن كثيرين لجأوا إلى أصدقاء أو أقارب، ونقل أكثر من 1200 شخص إلى مراكز إيواء. ولقي شخص واحد على الأقل حتفه جراء النيران التي ألحقت أضرارا أيضا بأكثر من 80 مبنى.

وقال متحدث باسم السلطات: "ما زلنا نحاول تحديد المنطقة المتضررة، لكنها الأكبر منذ العام 1992".

وذكرت بعض التقارير الصحافية أن الحريق امتد على مساحة 1800 هكتار.

🇯🇵🚒 Japan struggles with UNPRECEDENTED wildfire: Thousands forced to flee



The forest fire in Ofunato City of Iwate Prefecture is continuing to spread, with the burned area expanding to about 1,800 hectares, the media reports.



Thousands of residents have already been evacuated… pic.twitter.com/qOld8zodn6 — AI Day Trading (@ai_daytrading) March 2, 2025

العام 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق في اليابان

وأظهرت مقاطع فيدوي منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مروحيات عسكرية تحلق فوق أعمدة من الدخان، بعد أربعة أيام من اندلاع الحريق.

وكان العام 2024 الأكثر سخونة على الإطلاق في اليابان، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، مع تزايد الأحداث الجوية المتطرفة في كل أنحاء العالم بسبب تغير المناخ.

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