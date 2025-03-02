وسط أجواء روحانية، جامع عمرو بن العاص كامل العدد في صلاتي العشاء والتراويح "صور"

أدى المئات من المصلين شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وسط أجواء إيمانية وروحانية خاصة، وذلك في ثالث ليالي شهر رمضان المبارك.

وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يفتتحان الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين



وفي سياق متصل يفتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، و الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، الملتقى الفكري مساء اليوم عقب صلاة التراويح، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في القاهرة.

ويشهد الملتقى الفكري الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف حضور عدد من العلماء والمفكرين والشخصيات العامة، حيث يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الفكر الوسطي المستنير، ونشر قيم التسامح والتعايش، وإثراء الوعي الديني والثقافي بين رواد المسجد والمجتمع.

ويحاضر في الملتقى الأستاذ الدكتور محمد مهنى، أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر ومحافظ الشرقية السابق.

ويشارك في الفعاليات فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، الذي يقدم تلاوات قرآنية عطرة وابتهالات دينية تضيء أجواء الملتقى، وتبعث في النفوس السكينة والطمأنينة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الخطاب الديني الرصين، وتقديم رؤية شاملة حول القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة، ومواجهة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات الإسلامية.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، سعيًا لنشر الوعي الديني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطني.

ويحرص المشاركون في الملتقى على تقديم رؤى مستنيرة مستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، مؤكدين أهمية تجديد الفكر الديني بما يتوافق مع مستجدات العصر، وضرورة تبني خطاب يعكس سماحة الدين الإسلامي ووسطيته.

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