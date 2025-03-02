الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

بدء أعمال اختبارات القطارات الجديدة بالخط الأول للمترو تمهيدا لتشغيلها

مترو
مترو
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بدأت  أعمال الاختبارات للقطارات الجديدة المقرر عملها على الخط الأول للمترو فى إطار مشروع تطوير وتحديث الخط الأول للمترو من المرج إلى حلوان لرفع  كفاءة ومستوى الخدمات. 

وبدأت الإدارة الهندسية والأجهزة الفنية لشركة " الستوم " أعمال اختبارات كابينة قيادة الوحدة الأولى من قطارات الخط الأول للمترو بالقاهرة (ضمن 55 قطارا) الاختبارات الفنية الخاصة بالعوامل الجوية ( رياح - حرارة - أتربة.. الخ )..

القطار محل الاختبار يقع ضمن صفقة  لتصنيع وتوريد عدد 55 قطارا (9 عربات لكل قطار) بمجموع 495 عربة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات، وذلك لتدعيم أسطول الخط الأول من العربات واستيعاب عدد أكبر من الركاب.

جدير بالذكر أن جميع العربات والقطارات مكيفة ومدعمة بأحدث انظمة التشغيل وكذلك الشاشات والانظمة الصوتية التى توفر للراكب سهولة فى استخدام المترو.

ينقل الخط الأول حاليا 1.3 مليون راكب ومن المتوقع بعد التطوير أن يرتفع العدد إلى 2 مليون راكب يوميا.

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الخط الأول للمترو الخط الاول العوامل الجوية مشروع تطوير شركة الستوم قطارات مكيفة

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