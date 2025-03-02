بتروبل تستقبل نواب الإنتاج والاستكشاف ورئيس أيوك بحقول سيناء

في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة تكثيف الجولات الميدانية والتواجد بين العاملين بمواقع الإنتاج، تواصل قيادات قطاع البترول جولاتها الميدانية لمتابعة جهود العاملين في الحقول البترولية، ودعم سبل زيادة معدلات الإنتاج، والتأكد من كفاءة منظومة السلامة.

تهدف هذه الجولات إلى تعزيز التواصل المباشر مع فرق العمل، والاطلاع على سير العمليات الإنتاجية، وتذليل أي تحديات تواجه العاملين، مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان استدامة العمليات التشغيلية.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول لتعظيم الإنتاج، وتعزيز كفاءة الحقول، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية، دعما للاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة.

تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الإنتاج وتعزيز منظومة السلامة في الحقول البترولية

وفي هذا السياق استقبل المهندس خالد موافي رئيس مجلس ادارة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) المهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج و الجيولوجي محمد محي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإستكشاف والمشرف علي الإتفاقيات و فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة أيوك برودكشن، التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر، والسيد محمود أبو اليزيد نائب رئيس أيوك برودكشن للعلاقات الخارجية وأليساندرو كاسشيلي مدير عام العمليات لشركة أيوك برودكشن.وذلك في اطار جولة ميدانية بحقول سيناء (أبورديس) التابعة لشركة بتروبل.



تاريخ عريق للشراكة بين بتروبل وأيوك برودكشن



بدأ اللقاء بالاستماع إلى تعليمات السلامة، تأكيدًا على التزام العاملين بتطبيق أعلى معايير الأمان في العمليات التشغيلية.

واستعرض المهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم (بتروبل)، نماذج لبعض الاتفاقيات المبرمة بين شركة بتروبل وشركة أيوك برودكشن، التابعة لشركة إيني الإيطالية، والتي تعكس التاريخ العريق للشراكة بين الجانبين، الممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأكد موافي أن هذه الشراكة الاستراتيجية أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات لشركة بتروبل، مما يعزز التعاون المستقبلي بين الشركتين ويدعم جهود زيادة معدلات الإنتاج.



موافي يستعرض سياسة السلامة وحماية البيئة بحقول الإنتاج

وتابع المهندس خالد موافي عرض سياسة السلامة وحماية البيئة المطبقة في الحقول، مؤكدًا التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الأمان لضمان سلامة العاملين وحماية الأصول الإنتاجية.

كما تطرق موافي إلى آليات تنفيذ هذه السياسة، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتقنيات الحديثة في سلامة العمليات التشغيلية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.

فرص استكشافية واعدة لشركة بتروبل في حقول أبو رديس

أكد المهندس خالد موافي أن الشركة تمتلك فرصًا استكشافية واعدة، خاصة في منطقة حقول أبو رديس، والتي تعد من المناطق الغنية بإنتاج الزيت الخام.

وأشار موافي إلى أن الشركة تعمل على تعزيز عمليات الاستكشاف والتطوير لزيادة معدلات الإنتاج، مع مواجهة التحديات التي تتطلب تكثيف الجهود واستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد البترولية المتاحة.

وصرح موافي بأن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لعملية التنمية المستدامة في قطاع البترول.

وأشار إلى أن تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها بأحدث المهارات والتقنيات يساهم في تعزيز كفاءة العمل، ورفع معدلات الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، مؤكدًا أن الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة هو أحد أهم عوامل النجاح والاستدامة في الصناعة البترولية.

وأعرب المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، عن سعادته بتواجده في حقول سيناء، مشيرًا إلى أهميتها التاريخية كونها من أقدم الحقول البترولية في مصر ودورها البارز في دعم الناتج القومي.

ووجّه إدريس الشكر للعاملين، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لمواجهة التحديات وزيادة إنتاج الزيت والغاز، مؤكدًا أن شركة بتروبل تعد من الشركات الرائدة في قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة تعزز من قدرتها على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة.

فرانشيسكو جاسباري يشيد بجهود العاملين في بتروبل ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

أثنى السيد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بشركة بتروبل لتعظيم الإنتاج، مشيدًا بقدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وأكد جاسباري على أهمية زيادة فرص التعاون بين الشركتين، مشيرًا إلى أن الشراكة بين بتروبل وأيوك برودكشن تمتد لعقود طويلة، وحققت نجاحات كبيرة، من أبرزها مشروع حقل ظهر. وأضاف أن تواجده اليوم في أحد أقدم حقول الزيت في مصر يعكس التزام الشركتين بتطوير الإنتاج واستمرار العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع البترول.

جولة بمحطة تجميع وشحن الزيت الخام بمنطقة فيران

في إطار الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، قاموا بزيارة محطة تجميع وشحن الزيت الخام بمنطقة فيران، حيث اطلعوا على الأنظمة الحديثة المستخدمة في متابعة صهاريج الزيت الخام، ومدى مواكبة المحطة للتحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عمليات التشغيل.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول مراحل التحكم في أنظمة السلامة، وآليات استخدام التكنولوجيا لضمان أعلى معايير الأمان والكفاءة في عمليات التخزين والشحن، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق استدامة الإنتاج.

وفي سياق تعزيز معايير السلامة وحماية المنشآت البترولية، تفقدوا أنظمة السلامة في تنكات تخزين الزيت الخام، حيث استعرضوا أحدث التقنيات المستخدمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

وشهدوا تنفيذ تجربة حية لنظام مكافحة الحريق والتبريد على تنكات تخزين الزيت الخام، بالإضافة إلى استعراض تجارب عملية لسيارات الإطفاء المزودة بأحدث التكنولوجيا ومعايير الإطفاء العالمية، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ، ويعزز جهود حماية المنشآت والعاملين.

وفي ختام الجولة الميدانية تواجهوا الي زيارة موقع جهاز الحفر 59 التابع لشركة الحفر المصرية (EDC)، حيث اطلعوا على سير عمليات الحفر في البئر الجديدة "غرب فيران 2"، وتفقدوا مكونات جهاز الحفر والتقنيات المستخدمة في تنفيذ العمليات.

وخلال الزيارة، أكد المهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروبل، أن شركة الحفر المصرية تُعد شريك نجاح استراتيجي، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات تدعم تحقيق أهدافنا.

من جانبه، أشار المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، إلى أن عمليات الحفر تواجه العديد من التحديات، مؤكدًا تقديره للجهود المضنية التي يبذلها العاملون في هذا المجال لضمان نجاح عمليات الاستكشاف والإنتاج.

وأعرب السيد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، عن سعادته بالجولة الميدانية في حقول سيناء، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك فرصًا واعدة لمستقبل إنتاج الزيت.

وأشار جاسباري أن الالتزام بمعايير السلامة أثناء عمليات الحفر يعد أمرًا ضروريًا لضمان استدامة الإنتاج وحماية العاملين والمنشآت، مشيرًا إلي الاستمرار في تطوير إجراءات السلامة واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

وقدم كل من المهندس خالد موافي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروبل، والمهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، والسيد فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية، التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدوا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة خلال فترات الصيام، لضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

رافقهم خلال الزيارة لفيف من الساده مساعدي رئيس الشركة ومديري العموم ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج ومعاون نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج.

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