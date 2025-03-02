الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

أندية سعودية تستهدف التعاقد مع نجمي برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تلقى نجمان من نادي برشلونة الإسباني عروضًا مغرية من أندية في الدوري السعودي، للانتقال إليها خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه العروض في وقت يعاني فيه برشلونة أزمة مالية معقدة قد تدفعه لاتخاذ قرارات غير متوقعة في سوق الانتقالات.

ثنائي برشلونة ضمن اهتمامات أندية الدوري السعودي 

كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا تلقيا عروضًا مغرية من أندية سعودية، دون الكشف عن هوية الأندية المهتمة بالتعاقد معهما.

مع وصوله إلى عامه الـ36، حقق ليفاندوفسكي كل الألقاب الممكنة خلال مسيرته، مما يجعله هدفًا مثاليًا للأندية السعودية التي استقطبت نجوما عالميين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

في المقابل، يحاول برشلونة الاحتفاظ به إلى جانب رافينيا، لكن العروض المالية المغرية قد تغير المعادلة.

ولم يقتصر الأمر على ليفاندوفسكي ورافينيا، إذ لا يزال مستقبل رونالد أراوخو مثار تكهنات، رغم تجديد عقده أخيرًا.

المدافع الأورجوياني رفض الانتقال إلى يوفنتوس في يناير الماضي مقابل 35 مليون يورو، لكنه يملك بندًا يسمح له بالمغادرة مقابل 65 مليون يورو في يوليو المقبل، أو 90 مليون يورو في موسم 2025-2026، علمًا أن شرطه الجزائي سيرتفع إلى 500 مليون يورو بعد 11 يوليو.

 

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