شاهد، استعدادات جامع الأزهر لإفطار الطلاب الوافدين في ثاني أيام رمضان

شهد جامع الأزهر الشريف، منذ قليل، إقبالا كثيرا من الطلاب الوافدين والمصريين، استعدادا للمشاركة في إفطار الأزهر الذي ينظم سنويا بالتعاون مع بيت الزكاة.

ورصدت عدسة فيتو امتلاء ساحة جامع الأزهر الشريف بالطلاب الوافدين، الذين حرصوا على استغلال الدقائق الأخيرة من الإفطار لقراءة القرآن والدعاء.

إفطار الأزهر الشريف

بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، يقدِّم بيت الزكاة والصدقات 3000 وجبة لإفطار الصَّائمين من مرتادي الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، سائلين المولى عز وجل أن يعيد الشهر الكريم على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامجي «إفطار صائم» و«إطعام»، التي خصص لهما البيت حسابات تبرعات منفصلة، استجابة للمتبرعين الرَّاغبين في توجيه صدقاتهم لإفطار الصائمين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.». [مسند أحمد]

وأكَّد فضيلة أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حِرصَ فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على متابعة الإفطار السنوي بالجامع الأزهر على مدار السَّاعة، وتوجيهات فضيلته بتذليل كافة العقبات وتقديم أفضل خدمة لروَّاد الجامع، مؤكدًا أن مشهد الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر من المشاهد التي تُسر القلب، وتدل على عالمية رسالة الأزهر؛ حيث يجتمع في هذا الإفطار طلاب أكثر من 120 دولة حول العالم، يتلون كتاب الله، ويتناولون الطعام ويتبادلون النقاشات.

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