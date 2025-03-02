وكيل الأزهر يزف بشرى سارة للطلاب الوافدين بشأن الإفطار الجماعي (فيديو)

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن المشيخة تسعى لتوفير أكبر عدد من الوجبات للطلاب الوافدين، بعد تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر: “تكامل جميل جدًا بين الناظر الشريف وبين بيت الزكاة والصدقات المصري”.

وأشار: "بيت الزكاة والصدقات أمس عدت إلى 3000 وقبة، واليوم سجل 4500 وقبة إن شاء الله مرشحة للزيادة في الأيام القادمة إن شاء الله".

وأضاف وكيل الأزهر على هامش فعاليات الإفطار الخاص بالطلاب الوافدين: "ما نقوم به هو نوع مما يقدمه الأزهر الشريف لأبنائه والمنتسبين إليه سواء كان من أبنائه المصريين أو كان من أبنائه الوافدين".



وتابع: "أغلب الحضور هم طلاب وافدون لكن في الحقيقة الطلاب المصريون أيضًا متاح لهم ، وإن شاء الله بيتم فتح أماكن لهم تكون أقرب إلى الجامعة بحيث لا يتعبون في الانتقال من جامعة الأزهر إلى الجامع الأزهر".



اكمل: "نخطط لفتح مائدة لهم أو مأدبة هناك، وربما يصل عدد الوجبات التي ستقدم عليهم هناك ربما حوالي أو ما يزيد على ألف وجبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.