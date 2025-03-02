الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

وكيل الأزهر يزف بشرى سارة للطلاب الوافدين بشأن الإفطار الجماعي (فيديو)

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
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أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن المشيخة تسعى لتوفير أكبر عدد من الوجبات للطلاب الوافدين، بعد تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وقال وكيل الأزهر: “تكامل جميل جدًا بين الناظر الشريف وبين بيت الزكاة والصدقات المصري”.

وأشار: "بيت الزكاة والصدقات أمس عدت إلى 3000 وقبة، واليوم سجل 4500 وقبة إن شاء الله مرشحة للزيادة في الأيام القادمة إن شاء الله".

وأضاف وكيل الأزهر على هامش فعاليات الإفطار الخاص بالطلاب الوافدين: "ما نقوم به هو نوع مما  يقدمه الأزهر الشريف لأبنائه والمنتسبين إليه سواء كان من أبنائه المصريين أو كان من أبنائه الوافدين".


وتابع: "أغلب  الحضور هم طلاب وافدون لكن في الحقيقة الطلاب المصريون أيضًا متاح لهم ، وإن شاء الله بيتم فتح أماكن لهم تكون أقرب إلى الجامعة بحيث لا يتعبون في الانتقال من جامعة الأزهر إلى الجامع الأزهر".


اكمل: "نخطط لفتح مائدة لهم أو مأدبة هناك، وربما يصل عدد الوجبات التي ستقدم عليهم هناك ربما حوالي أو ما يزيد على ألف  وجبة".

 

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