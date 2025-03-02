للأسبوع الـ 11 على التوالي، إقامة سوق اليوم الواحد بالشرقية بتخفيضات 30 %

أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الشرقية، اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة الزقازيق، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ ، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والغرفة التجارية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار.

وأكد عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن هذه الأسواق تشهد إقبالًا من المواطنين، ورغبتهم بإقامة هذه الأسواق بشكل دائم، وأكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم .

وأوضح عبدالكريم عوض الله وكيل الوزارة أن سوق اليوم الواحد يوفر كافة السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكه وكذا السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن .

وأضاف وكيل الوزارة ان مديرية تموين الشرقية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية علي مدار 43 يومًا للاسبوع 11 علي التوالي، لافتا إلى انه سيتم تعميم تلك المبادرة علي جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع المواطنين، مؤكدًا على أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات واسعارها المخفضة

وقال وكيل الوزارة إن المديرية انتهت من إقامة وافتتاح 18 معرض أهلا ً رمضان بمراكز المحافظة، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من إقامة معارض أهلًا رمضان بباقي مراكز ومدن المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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