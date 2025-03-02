الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

مصرع 7 عمال إثر انهيار
مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

ارتفعت حصيلة الانهيار الثلجي الذي وقع في ولاية أوتاراخند الواقعة في الهيمالايا شمال الهند الأحد، إلى 7 ضحايا بعد انتشال 3 جثث، فيما يكثف عمال الإنقاذ جهودهم للعثور على آخر عامل مفقود.

وكانت حصيلة سابقة أوردت مصرع 4 أشخاص.

انهيار ثلجي في الهند

وأكد الجيش في آخر بيان نشره، بعد ظهر الأحد، إنقاذ 46 عاملًا غمرتهم الثلوج، بعضهم أصيب بجراح خطيرة.

وأضاف الجيش أن "عمليات البحث مستمرة عن آخر شخص مفقود".

الانهيارات الثلجية والأرضية في المناطق العليا من جبال الهيمالايا

ووقع الانهيار الثلجي في موقع بناء، الجمعة، قرب قرية مانا على الحدود مع التيبت، بينما كان نحو 50 عاملًا نائمين في مخيم مصنوع من حاويات معدنية على ارتفاع يزيد على 3200 متر.

وتكثر الانهيارات الثلجية والأرضية في المناطق العليا من جبال الهيمالايا، خاصة خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوتاراخند ولاية أوتاراخند الهيمالايا الهند شمال الهند انهيار ثلجي في الهند الانهيارات الثلجية جبال الهيمالايا

مواد متعلقة

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد (فيديو)

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

مسلسلات رمضان 2025، خناقة في لوكيشن تصوير مسلسل ياسمين صبري |خاص

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

عودة أبو تريكة للأهلي بإعلان الاستاد يتصدر التريند، النشطاء: شكله هيعيد معانا

أحمد دياب: أزمات الدوري تقلصت وأسعار تذاكر المباريات في متناول الجميع

نقابة المعلمين تكشف الحقيقة حول مزايدة مستشفى الجزيرة وترد على مزاعم المخالفات المالية

منوعات

المزيد

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

140 ألف جنيها سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحمد أمين يعود للنشل لإنقاذ شقيقه من الموت في الحلقة الأولى من مسلسل النُص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما أفضل العمل في الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام الكفارة والنذر مع رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية