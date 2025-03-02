مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

ارتفعت حصيلة الانهيار الثلجي الذي وقع في ولاية أوتاراخند الواقعة في الهيمالايا شمال الهند الأحد، إلى 7 ضحايا بعد انتشال 3 جثث، فيما يكثف عمال الإنقاذ جهودهم للعثور على آخر عامل مفقود.

وكانت حصيلة سابقة أوردت مصرع 4 أشخاص.

انهيار ثلجي في الهند

وأكد الجيش في آخر بيان نشره، بعد ظهر الأحد، إنقاذ 46 عاملًا غمرتهم الثلوج، بعضهم أصيب بجراح خطيرة.

وأضاف الجيش أن "عمليات البحث مستمرة عن آخر شخص مفقود".

الانهيارات الثلجية والأرضية في المناطق العليا من جبال الهيمالايا

ووقع الانهيار الثلجي في موقع بناء، الجمعة، قرب قرية مانا على الحدود مع التيبت، بينما كان نحو 50 عاملًا نائمين في مخيم مصنوع من حاويات معدنية على ارتفاع يزيد على 3200 متر.

وتكثر الانهيارات الثلجية والأرضية في المناطق العليا من جبال الهيمالايا، خاصة خلال فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.