الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

تشافي هيرنانديز مطلوب في الدوري الإنجليزي

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، بأن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، مطلوب في أحد أندية البريميرليج، بداية من الموسم المقبل.

وأقيل تشافي من منصبه كمدرب لبرشلونة، عقب نهاية الموسم الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

تشافي تحت أنظار مانشستر يونايتد ويوفنتوس وميلان 

وارتبط اسم تشافي مؤخرا بتولي قيادة ميلان ويوفنتوس، وكذلك مانشستر يونايتد.

وبحسب إذاعة "ريليفو" الإسبانية، فإن أحد الأندية الإنجليزية، يرغب في التعاقد مع تشافي خلال الصيف المقبل.

ولم تكشف الشبكة عن اسم النادي الذي يرغب في التعاقد مع تشافي.

وأضاف التقرير، أن وكيل تشافي حاليا في مفاوضات مع بعض الأندية، من أجل العودة للعمل بداية من الموسم الجديد.

وعمل تشافي مع برشلونة على مدار موسمين، حقق خلالهما لقبي السوبر الإسباني والليجا.

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