هانز فليك يطارد رقم لويس إنريكي التاريخي مع برشلونة

يطارد فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، الرقم القياسي لمدرب البارسا السابق، لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان.

مسيرة رائعة لبرشلونة مع هانز فليك

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنّ برشلونة يعيش حالة استثنائية رفقة فليك، مشيرة إلى أن الفريق لا يطارد الألقاب فقط، بل يستهدف تحطيم الأرقام القياسية أيضًا.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة استعاد توازنه في عام 2025 بعدما أنهى عام 2024 بطريقة مخيبة للآمال؛ حيث خاض الفريق 14 مباراة حتى الآن دون هزيمة في جميع المسابقات، فقد فازوا في 11 مباراة وتعادلوا في 3 آخرين.

فليك يتجاوز رقم تشافي ويسعى لتحطيم إنريكي

وأوضحت الصحيفة، أنّ فليك تجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله باسم تشافي هيرنانديز في موسم "2022-2023"، المقدر بـ13 مباراة دون هزيمة بمختلف البطولات.

وأشارت الصحيفة كذلك، إلى أن برشلونة بدأ يوجه أنظاره نحو تحطيم رقم قياسي آخر، إذا استمر في تحقيق الانتصارات، وهو رقم مسجل باسم المدرب لويس إنريكي الذي خاض 22 مباراة دون هزيمة بدأت بالتعادل أمام إسبانيول 2016، وانتهت في أبريل بالخسارة أمام ريال مدريد.

ومع تعثر ريال مدريد أمس بالخسارة أمام ريال بيتيس، سيكون أمام برشلونة فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الليجا، حال تحقيق الفوز على ريال سوسيداد.

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