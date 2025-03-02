الأحد 02 مارس 2025
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سياسة

صرف 500 جنيه منحة استثنائية للمحامين بمناسبة شهر رمضان، غدًا

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

قرر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم، لمستحقي للمعاشات غدًا الإثنين.

منحة استثنائية للمحامين 

وقال علام: “بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع المستحقين للمعاشات بواقع (خمسمائة جنيها)، على أن يتم صرفها غدًا الإثنين الموافق 3 مارس 2025”.

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