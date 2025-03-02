الكهرباء تعلن عن خطوة جديدة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاق إطلاق البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء، وذلك بمركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء، مصر حيث تم الانتهاء من تدريب عدد ٧٢ مأمورا، حيث يستهدف البرنامج تدريب أكثر من ٩٠٠ مأمور ضبط قضائي على مستوى الجمهورية.

مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن برنامج التدريب يهدف إلى تحسين كفاءة مأموري الضبط القضائي خاصة أنهم خط الدفاع الأول لتحسين نسب الفقد ومقاومة جريمة سرقة الكهرباء، خاصة أن تلك الأزمة تكلف الدولة مبالغ باهظة ولها تأثير سلبي على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج يستهدف تقديم العديد من الخدمات للمواطنين أبرزها تقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين جودة الخدمة نظرنا لتقليل وقائع سرقة التيار الكهربائي وتحسين جودة الشبكة الكهربائية والقضاء علي الانقطاعات المفاجئة.

الضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء

وتضمن البرنامج تعريف المتدربين، بالضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات الكهرباء بما يضمن دقة المحاضر المحررة والحفاظ على المال العام فضلا عن التدريب العملي على كيفية اكتشاف سرقات الكهرباء والتعامل معها، والتدريب علي المخاطر والأزمات المتعلقة بسرقة التيار الكهربي، والتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لإعداد المحاضر.

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