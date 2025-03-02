حمزة نمرة يكشف عن أول أجر حصده من الغناء

في اولى حلقات برنامج «أرقام» مع النجوم المُذاع على راديو إينرجي مع إيناس سلامة الشواف، كشف الفنان حمزة نمرة عن علاقته بالأرقام والحسابات في حياته، موضحًا أنه شخص بطبيعته لا يحب الأرقام ولا العمليات الحسابية، لكن منذ الصغر كان يهتم بأن يكون من ضمن قائمة الأوائل سواء في المدرسة أو الجامعة لُيحقق أمنية والدته بالتفوق الدراسي.

حمزة نمرة فى برنامج أرقام



وقال نمرة: إن عبارة " العمر مجرد رقم" تُمثل بالنسبة له، إن كل مرحلة عمرية يمُر بها ويعيشها تساعده في اكتساب تجارب وفرص جديدة تُمكنه من التعلم والوصول للنجاح، قائلًا " في حاجات مش هتعرف تعملها كل ما العمر بيتقدم بيك.. لانك هتكون وقتها في مرحلة نضوج وساعتها هتبقى وصلت لمرحلة القدرة على الاختيار".

عن علاقته بالأرقام في حياته، أشار نمرة إنه حريص على أن تكون أرقام حياته واضحة للجميع، فحينما اختار ليغني " مولود سنة 80" جاء ليُعبر بها صراحة عن تاريخ ميلاده وجيل الثمانينات وما يشعر به، كاشفًا أنه يهتم بأرقام لها علامة في يومه وحياته، مثل تواريخ ميلاد عائلته، اختيار توقيتات طرح الألبومات، بالإضافة لتُذكره تاريخ طرح أغانيه حيث يتذكر أن أول عمل فني له كان في عمر الـ19.



اختار حمزة رقمي 1 و7 كأفضل الأرقام في حياته، كونهما مرتبطان بأشياء جيدة حدثت له على مدار حياته.

وكشف عن أول أجر له وكان ١٥٠ جنيه وقرر وقتها أن يقوم بشراء حذاء رياضي جديد.

برنامج أرقام مع النجوم تحاور فيه إيناس سلامة الشواف، عدد من النجوم، لحديث عن الأرقام في حياة كل واحد منهم، وكيف تؤثر الأرقام كالعمر، والحظ عليهم ويذاع في تمام الساعة ٨:٤٥ مساء.

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