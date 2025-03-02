الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة المتهم في خلية الذئاب المنفردة لجلسة 3 مايو المقبل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة المتهم إسلام سمير محمد بكار في القضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11971 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة"، وذلك لجلسة 3 مايو المقبل.

وجاء تأجيل الجلسة لورود تقرير الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، من أبرزها السعي لدى جماعة مقرها خارج مصر تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية داخل مصر، والتي تتضمن استهداف أحد مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية. 

كما تم اتهامه بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، التي يقع مقرها خارج البلاد، لتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة بهدف استخدامها في استهداف أحد مقار البعثات الدبلوماسية بمحافظة القاهرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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