الأحد 02 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

مصطفي طه
مصطفي طه

أعلن الفنان محمد صبحي، عن وفاة الفنان مصطفي طه.

ونشر صبحي عبد حسابه على فيس بوك، منشور ينعي فيه الفنان مصطفي طه قائلا:" قابلته بمسرح الجلاء بجوار محطة سكك حديد مصر، رمسيس عام ١٩٧٧ وكنت أقوم بتحضير عرض هاملت وهو كان يعمل عامل بالسكة الحديد".

وتابع: "أحبني وأحببته فطلب يعمل عاملا بسيطًا في الديكور.. ثم فجأة نظرت له بعد ثلاثة أشهر وجدت فيه ضالتي للبحث عن ممثل يلعب دور حفار القبور وهو مشهد صعب ومهم جدا.. وقررت أن يلعب الدور رغم أنه لم يمثل من قبل ولم يتعلم، فقررت أعلمه وأقدمه وكان أداءه رائعًا ونجح أمام الجمهور لأول مرة.. ثم أصبح ممثلا بالفرقة وقد مثل بعد ذلك مسرحية تخاريف ووجهة نظر والزيارة وأفلام العميل رقم ١٣ وأنكل زيزو حبيبي ومسلسل فارس بلا جواد .لقد حزنت لفراقك كنت إنسان رائع وفنان اجتهد وكان رائعًا ومتواضعًا … ندعو الله له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان".

 

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السكة الحديد الفنان مصطفي الفنان محمد صبحي بيبي سكك حديد مصر

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