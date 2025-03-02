ضبط المتهمين بخطف هاتف محمول سيدة أجنبية بالحسين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين، لقيامهم بخطف هاتف محمول سيدة أجنبية بمنطقة الحسين.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا، من سيدة أجنبية تفيد بقيام أشخاص بخطف هاتفها المحمول أثناء تواجدها بخان الخليلي بمنطقة الحسين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بخطف هاتف المحمول من السيدة الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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