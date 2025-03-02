الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اقتصادية قناة السويس توقع مشروعين جديدين بالقنطرة غرب لصناعات المنسوجات

توقع مشروعين جديدين
توقع مشروعين جديدين بالقنطرة غرب لصناعات المنسوجات

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 28 مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع، وبما يوفر 800 فرصة عمل مباشرة.

رئيس اقتصادية قناة السويس يُوقع مشروعين جديدين بالقنطرة غرب

ووقع  وليد جمال الدين عقد مشروع شركة " تشانغتشو كينجكاسون للطباعة والصباغة المحدودة - Changzhou Kingcason Printing & Dyring Co. Ltd " الصينية المتخصصة في تصنيع خيوط النسيج والمنسوجات والصباغة والطباعة والحياكة والتصميم، وذلك على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 24.5 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري، وبما يوفر 500 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% من إجمالي الإنتاج، وقامت بتوقيع العقد السيدة/ ييمي جاو، رئيسة الشركة.

كما وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة " شنغهاى هونر ” Shnghai Honour Home Textile - الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، بالشراكة مع إحدى شركاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة (هوم هب تكستايل -  Home Hub Textile)، بإجمالي تكلفة استثمارية 3.5 مليون دولار، بما يعادل 177 مليون جنيه مصري على مساحة 40 ألف متر مربع، وبما يوفر 300 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير 100% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد  مينج يانج، رئيس الشركة.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أنه من خلال توقيع عقدي اليوم تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 14 مشروعًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 542.3 مليون دولار أمريكي، خلال 20 شهرًا، مما يعد إنجازًا تنمويًا على مختلف الأصعدة، كما عبر عن تقديره العميق للمستثمرين والصناع الذين اختاروا منطقة القنطرة غرب الصناعية وجهةً لأعمالهم، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الملابس والمنسوجات بمصر.

وأضاف  وليد جمال الدين إن توقيع هذين المشروعين الجديدين في مجال تصنيع المنسوجات يعكس التزام الهيئة لمستمر بجذب الاستثمارات، ودعم توطين الصناعات المستهدفة، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء مصر، حيث يُعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، ليس فقط لدوره في تعزيز الصادرات المصرية، بل أيضًا لما يوفره من فرص تشغيلية واسعة، ومن هذا المنطلق، تعمل اقتصادية قناة السويس على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة توفر بيئة أعمال متطورة، وبنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متكاملة تدعم المصنعين والمستثمرين لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية والجودة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتصادية قناة السويس اقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الاقتصادية لقناة السويس

مواد متعلقة

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

النقل تدعو المستثمريين للاستفادة من خدمات خط الرورو

وزير النقل يتابع نقل الركاب ويشدد على انتظام جداول التشغيل

بالأرقام، تعرف على عدد ركاب المترو أول يوم رمضان

النقل تنشر تقريرا مفصلا عن المحاور التنموية على نهر النيل

أخبار مصر اليوم: حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثاني أيام رمضان.. موعد صرف الزيادة الجديدة لـ منحة العمالة غير المنتظمة.. وفتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS

500 مليون دولار و10,228 كيلومترًا.. مصر تخطط لربط أفريقيا بـ3 مسارات نقل في 4 أيام فقط

مترو الخط الثالث يتابع حركة التشغيل خلال أول أيام رمضان
ads

الأكثر قراءة

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.. وتعليق صادم من الابنة الصغرى

أيهما أصح.. الإفطار وقت سماع صوت المدفع أم مع الأذان؟ الإفتاء تحسم الجدل

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

ماذا طالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية؟

بعد قرار وقف المساعدات، حكومة الاحتلال تأمر بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة

منوعات

المزيد

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

أسعار الأرز في ثاني أيام رمضان بالأسواق

إيهاب واصف: الذهب يشهد أكبر تراجع منذ نوفمبر 2024 بـ 2.7%

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، هل يتعارض الزهد مع الثروة؟

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ في معركة أُحد والأحزاب

المزيد
الجريدة الرسمية