حكم فرنسي لإدارة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الفرنسي كليمان توربين لإدارة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

ديربي مدريد ستكون المباراة الخامسة التي يديرها توربين في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سبق له أن أدار مباراة واحدة مع ريال مدريد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويُعتبر كليمان توربين أحد أبرز الحكام في كرة القدم الأوروبية، حيث يبلغ من العمر 42 عامًا ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2010.

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