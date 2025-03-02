الأحد 02 مارس 2025
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بيع محال تجارية في مزاد علني بمدينة دمياط الجديدة

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بيع 9 محال تجارية في مزاد علني لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان مشروع جنة بالمجاورتين (٣٤،٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، واللجنة المشكلة من قبل ادارات الجهاز المختصة.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وصيانة الطريق الرئيسي لمدخل الميناء والمؤدى إلى مدينة دمياط الجديدة لضمان سيولة الحركة المرورية، مؤكدًا تكثيف أعمال الزراعة والتجميل والنظافة بالطرق والمحاور ومداخل المدينة، مع إلزام شركات التشغيل والصيانة بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق والمداخل.
كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، مشروعات الإسكان بالمدينة (جنة، دار مصر) وذلك للوقوف على مدى توفير الخدمات واستمرار المتابعة اليومية للشركات العاملة بالأمن والحراسة والنظافة والزراعة ومنع أي ظواهر للتعديات والإشغالات بالأسواق داخل مشروع (دار مصر) للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بمشروعات التطوير والصيانة بسرعة رد الشيء لأصله بمحاور الطرق، بالجودة والمواصفات المطلوبة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والخدمات بالمدينة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال نتائج الجولات سير العمل بمشروعات توسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 8336 فدانا تقريبا " زايد الجديدة"، والتي يجري بها تنفيذ خطوط وشبكات مياه شرب وصرف صحي وطرق رئيسية، بهدف توفير مجتمع عمراني متكامل. 


وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة التوسعات تقع بالامتداد الغربي لمدينة الشيخ زايد،وتعتبر امتدادا جديدا للمدينة، وتم تخطيط تلك المنطقة بما يضمن استيعاب مختلف الأنشطة (سكنى– خدمي – تجارى - ترفيهي).


وشدد وزير الإسكان، على مواصلة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية والمواصفات القياسية للمشروعات، وكذا تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ

 

وفي الإطار نفسه، قام المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بزيارة ميدانية بهدف مراجعة آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرافق الحيوية والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ "زايد الجديدة"، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز والمشروعات. 


وشملت الجولة تفقد خط المياه قطر ١٢٠٠مم، من محطة تنقية المياه والذي يعد خطوة هامة لتوفير المياه المنتظمة بمنطقة التوسعات، وكذا تفقّد أعمال الربط للخط بمحطة تنقية المياه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة ( 95٪ ) من خطوط المياه (قطر ١٢٠٠مم  وقطر ٩٠٠مم، وقطر ٨٠٠مم )،  بإجمالي أطوال 25 كم، والتي ستُغذي المشروعات المتنوعة بتوسعات المدينة  بمياه نقية عالية الجودة. 


كما شملت الجولة، تفقد أعمال الطرق والتي تشمل إنشاء المحاور الرئيسية بمنطقة التوسعات، وتمثل شرايين رئيسية لحركة المرور، حيث جارٍ تنفيذ طرق بعرض يصل إلى 50 مترًا،  ومن  المقرر الانتهاء من جميع الطرق خلال عام ونصف العام، بهدف دعم البنية التحتية بالمنطقة.

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أشرف فتحى محمود المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة
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