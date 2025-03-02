الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

سرقة الهواتف المحمولة،
سرقة الهواتف المحمولة، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر  للمحاكمة الجنائية.


كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن أجهزة الأمن، من  ضبط تشكيل عصابي مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر  تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نيابة مدينة نصر مدير أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر

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