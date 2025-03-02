انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بمحل تجاري في حدائق المعادي

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل محل تجاري بمنطقة حدائق المعادي.

حريق محل تجاري بحدائق المعادي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى بمنطقة حدائق المعادى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في الطابق الأرضي داخل عقار سكني ويستخدم كمحل تجاري وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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