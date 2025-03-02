الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

حريق يلتهم محصول القصب في دار السلام بسوهاج

حريق يلتهم محصول
حريق يلتهم محصول القصب، فيتو

شب حريق هائل في محصول القصب بمركز دار السلام بسوهاج بسبب قيام أحد الجيران بإشعال النيران في بعض المخلفات بأرضه الزراعية المجاورة لأرضه، مما أدى إلى تطاير الشرر ونشوب الحريق واتهام المذكور بالإهمال.

 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز دار السلام يفيد بنشوب حريق بكمية من محصول القصب ملك سعودي “م ع ع ” 49 عاما مزارع وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده ونتج عنه احتراق كمية من محصول القصب.
 

أفاد مالك الأرض أثناء قيام زعيم ط ا ح- سن 67 عامل زراعى ومقيم دائرة المركز بإشعال النيران ببعض المخلفات بأرضه الزراعية المجاورة لأرضه مما أدى إلى تطاير الشرر ونشوب الحريق واتهام المذكور بالإهمال، ونفي الشبهة الجنائية، تم ضبط المتهم وبمواجهته قرر بمضمون ما سبق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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السيطرة علي الحريق اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج مركز دارالسلام مدير أمن سوهاج محصول القصب

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