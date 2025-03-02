الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

حريق يلتهم محتويات محل تجاري في حدائق المعادي

حريق محل تجاري، فيتو
حريق محل تجاري، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل محل تجاري بمنطقة حدائق المعادي.

 

حريق محل تجاري بحدائق المعادي 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى بمنطقة حدائق المعادى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق فى الطابق الأرضى داخل عقار سكنى ويستخدم كمحل تجاري وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق، دون وقوع خسائر بشرية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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