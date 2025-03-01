أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 1/3/2025

شهدت أسعار الذهب في السوق القطري اليوم السبت 1-3-2025 استقرارا بجميع الأعيرة في بداية تعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 333٫50 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 305.75ريالات، بينما سجل عيار 21 في قطر 291.75ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 250ريالا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 194 ريالا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر2024، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي قد تقدِّم مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 2862.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:19 (بتوقيت جرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى 2873.80 دولار. وسجَّلت السبائك انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة هذا الأسبوع، بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لكنها لا تزال مرتفعةً بنسبة 2.2 في المائة خلال فبراير.

في المقابل، حقق مؤشر الدولار مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 في المائة، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر تكلفةً للمشترين الأجانب.

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