مسلسل حكيم باشا الحلقة الأولى، دينا فؤاد تنجب ولدًا من مصطفى شعبان في غيابه

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث انطلقت الأحداث في أجواء مليئة بالغموض والصراع على الثروة، مع كشف خيوط متعددة تعكس صراع النفوذ والعلاقات العائلية المعقدة.



البحث عن كنز المغارة.. وتهديد من حكيم

بدأت الحلقة مع واصل الذهبي (رياض الخولي) وابنه شبل (أحمد عبدالله محمود) أثناء بحثهما في الجبل عن مغارة حكيم (مصطفى شعبان)، والتي يُشاع أنها تحتوي على آثار وذهب وأموال ضخمة.

إلا أن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظارهما، حيث وجدا ألغامًا في المنطقة، مما أجبرهما على التراجع فورًا.



عندما سمع حكيم صوت الانفجارات في الجبل، أسرع إلى المغارة ليتأكد من سلامتها، ثم توجه إلى واصل الذهبي محذرًا إياه بشدة من الاقتراب من المغارة مجددًا، ليضع بذلك حاجزًا جديدًا في معركة النفوذ بينهما.



صراع داخل القصر وزواج بلا وريث

على الجانب الآخر، كشفت الأحداث عن الحياة الخاصة لحكيم، حيث يعيش في قصره مع زوجتيه: صفا (هاجر الشرنوبي) ولوما (يارا قاسم)، لكن رغم زواجه منهما، لم يُرزق بالأطفال، مما جعلهما تضغطان عليه للزواج مجددًا طمعًا في إنجاب وريث للعائلة.

وزادت الإثارة حين تنبأت لوما بأن حكيم سيُرزق بابن قريبًا، في إشارة إلى أحداث مشوقة قادمة.



وفي تطور آخر، ظهرت برنسة (سهر الصايغ)، ابنة عم حكيم وأخته في الرضاعة، والتي تفرض سيطرتها على نساء القصر، لتكشف عن شخصية قوية تلعب دورًا رئيسيًا في الصراع العائلي الدائر داخل القصر.



أزمة عائلية وزواج سري ينكشف

من ناحية أخرى، طلبت سارة نوح من حكيم أن يبلغ ابن عمه "بحر" بضرورة العودة إليها والعيش معها في القصر، وإلا ستتركه وتعود إلى منزل والدها، في خطوة تنذر بتطورات درامية جديدة.



لكن المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، عندما كشفت الأحداث عن إنجاب دينا فؤاد ولدًا من حكيم دون علمه، وذلك بعد زواج سري بينهما، وعندما علم والدها بهذا الأمر، تعرض لأزمة قلبية حادة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا علي شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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