السبت 01 مارس 2025
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أخبار مصر

بعد تعرضه للإغماء، ظهور خاص لـ أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر "صور"

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء
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 أدى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح داخل الجامع الأزهر وذلك في ثاني ليالي شهر رمضان المبارك.

 وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أمس الجمعة  تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لحالة إغماء خلال صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

أكدت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أنه بصحة جيدة ويواصل جولاته الدعوية بالشهر الكريم.

وأضافت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح  والصور المنتشرة كانت جراء تدافع المصلين والمحبين نحوه لتقديم التحية والسلام كما أنه ألقى خاطرة التراويح بمسجد سيدنا الحسين. أعقبها لقاء علي الهواء مباشرة بقناة الحياة برحاب مسجد سيدنا الحسين.

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