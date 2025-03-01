مسلسل الكابتن الحلقة الأولى، أكرم حسني يواجه أشباح الطائرة المنكوبة ويحاول كشف اللغز

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل "الكابتن" بهروب حسام عز الدين (أكرم حسني) من المستشفى، معتقدًا أنه أفلت ممن يطاردونه، لكنه يتفاجأ أثناء وجوده في الميكروباص بظهور أرواح ركاب الطائرة الذين لقوا مصرعهم في حادث التحطم، ويتحدثون معه، بينما لا يراهم أحد، ما يدفع سائق الميكروباص للظن بأنه فقد عقله.

مسلسل الكابتن الحلقة2

يلجأ حسام إلى إمام مسجد ويبلغه بما يراه، فينصحه بقراءة دعاء معين، لكنه يفاجأ بأن الأرواح لا تزال حوله، مما يزيد من ارتباكه.

وعند عودته إلى منزله، يجدهم بانتظاره، وبينما يجلس على السلم متوترًا، يشعرون بالشفقة نحوه ويقررون مصارحته بحقيقتهم، ويؤكدون له أنهم ركاب الطائرة المنكوبة، ويخبرونه أن حياته لن تعود طبيعية إلا إذا نفذ طلباتهم.

يحاول حسام إخبار خطيبته "سما" (آية سماحة) وصديقه "كريم" (أحمد عبدالوهاب) بالحقيقة، لكنهما يسخران منه، ويعتقدان أن الحادثة أثرت على حالته النفسية.

يحاول إقناعهما بأن الأرواح فتحت له باب المنزل رغم أنه لم يكن يحمل المفتاح، لكنهما لا يصدقان ذلك.

يقرر كريم وسما اصطحابه إلى منزل أسرتها على عزومة غداء، إلا أن والدتها لا تستقبله بحفاوة، إذ ترفض ارتباطه بابنتها.

وأثناء وجوده في الحمام، تفاجئه "سحر" (رحمة أحمد) بظهورها، مما يجعله يعود إلى السفرة مرتبكًا، ويبدأ بالتصرف بغرابة، مما يزيد من كره والدة سما له، فيما تحاول الأخيرة تبرير تصرفاته لعائلتها بأنها نتيجة الصدمة النفسية من الحادث.

مع تأقلمه التدريجي على وجود الأرواح، تستدعيه شركة الطيران للتحقيق في أسباب تحطم الطائرة. وخلال الجلسة، تبدأ الأرواح بالظهور حوله، فيتصرف بطريقة غريبة تثير استغراب المحقق، الذي ينهي الجلسة دون الوصول إلى نتيجة واضحة.

يعود حسام إلى منزله ومعه الأرواح، لكن فجأة، يشعر الجميع بوجود شخص غامض في المنزل، مما يثير قلقهم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريًا على Watch It وقنوات DMC.

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