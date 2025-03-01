التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي

أعلن أنطونيو كونتي مدرب فريق نابولي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنتر ميلان، مساء اليوم السبت، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في الجولة 27 من عمر الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه نابولي.

وفضل كونتي، الدفع بجليمور في خط الوسط، ليشارك بدلًا من المصاب أنجويسا، فيما واصل اعتماده على جياكومو راسبادوري كمهاجم إضافي بجانب لوكاكو في طريقة اللعب (3-5-2).

تشكيل نابولي ضد إنتر ميلان

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو.

خط الوسط: بوليتانو، جليمور، لوبوتكا، ماكتوميناي، سبينازولا.

خط الهجوم: راسبادوري، لوكاكو.

تشكيل إنتر ميلان أمام نابولي

فيما جاء تشكيل إنتر ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: جوزيب مارتينيز.

خط الدفاع: بيسيك، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، مخيتاريان، ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.



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