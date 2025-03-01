إشبيلية يتعادل مع رايو فاليكانو 1/1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة رايو فاليكانو ضد إشبيلية بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أندري راتيو هدف رايو فاليكانو في الدقيقة 55، بينما سجل لوكيباكيو هدف إشبيلية في الدقيقة 81.

تشكيل رايو فاليكانو ضد إشبيلية

حراسة المرمى: أوجوستو باتالا.

خط الدفاع: أندري راتيو، فلوريان لوجون، عبدول مؤمن سليمان، بيب تشافاريا.

خط الوسط: بيدرو دياز، باتي سيس، أوسكار تريخو، ألفارو جارسيا.

خط الهجوم: أدريان إيمباربا بلازكيز، راندي نتيكجا.

تشكيل إشبيلية أمام رايو فاليكانو

حارس المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا، خوانلو سانشيز.

خط الوسط: ساوؤل نيجويز، جبريل سو.

خط الهجوم: روبين فارجاس، دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

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