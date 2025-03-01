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رياضة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين رايو فاليكانو وإشبيلية في الشوط الأول

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

 انتهى الشوط الأول من مباراة رايو فاليكانو ضد إشبيلية بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني - الليجا.

 

تشكيل رايو فاليكانو ضد إشبيلية

حراسة المرمى: أوجوستو باتالا.

خط الدفاع: أندري راتيو، فلوريان لوجون، عبدول مؤمن سليمان، بيب تشافاريا.

خط الوسط: بيدرو دياز، باتي سيس، أوسكار تريخو، ألفارو جارسيا.

خط الهجوم: أدريان إيمباربا بلازكيز، راندي نتيكجا.

تشكيل إشبيلية أمام رايو فاليكانو

حارس المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا، لويك بادي، كيكي سالاس، أدريا بيدروزا، خوانلو سانشيز.

خط الوسط: ساوؤل نيجويز، جبريل سو.

خط الهجوم: روبين فارجاس، دودي لوكيباكيو، إسحاق روميرو بيرنال.

 

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