قال الفاتيكان اليوم السبت، إن البابا فرانسيس، الذي يعالج في مستشفى، منذ أسبوعين، جراء إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، أمضى ليلة هادئة، ويخلد، الآن، للراحة بعد تعرضه لانتكاسة أمس.

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

وعانى البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عامًا، من أزمة تنفسية، أمس الجمعة، مما جدد المخاوف بشأن سلامته.

وقال مسؤول في الفاتيكان طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترز" إن البابا فرنسيس لم يتعرض لأي أزمة تنفسية أخرى منذ ذلك الحين.

وذكر الفاتيكان في بيان أن الليلة مرت بسلام. بينما قال المسؤول إن فرنسيس تناول الإفطار، واحتسى فنجانًا من القهوة.

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