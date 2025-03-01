السبت 01 مارس 2025
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بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

احتفل أهالي غزة بأول
احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان، فيتو

 يعيش سكان غزة واقعا غير مسبوق في شهر رمضان الكريم، إذ يختلف تمامًا عما شهدوه في السنوات الماضية، وللعام الثاني على التوالي، يأتي الشهر المبارك في ظروف استثنائية بالنسبة لسكان قطاع غزة، الذين واجهوا في هذا الشهر من العام الماضي حربًا إسرائيلية صعبة مستمرة منذ أكتوبر 2023.

اليوم الأول لرمضان في غزة

 فهذا هو الشهر المبارك يأتي للمرة الثانية منذ طوفان الأقصي، وعلى الرغم من أن هناك هدنة لوقف إطلاق النار، لكن فرضت الحرب على الحياة اليومية ظروفًا قاسية، فحولت المناسبة التي كان يجب أن تكون موسمًا للفرح والعبادة إلى ظرف دونه أحزان ومشقات وآلام.

 ويأتي شهر رمضان للمرة الثانية وسط استمرار معاناة سكان غزة هذا العام ووسط الدمار المستمر، حيث تظهر الصور الفلسطينيين الذين يعيشون في الخيام بالقرب من منازلهم المدمرة، والمشاهد اليومية لمعاناة الناس في الأسواق الصغيرة التي تم تحويلها إلى محلات مؤقتة لبيع المواد الغذائية وزينة رمضان.

أجواء رمضانية مختلطة بالخذلان والحزن

 ورغم كل الظروف الصعبة التي يحياها السكان في قطاع غزة، فإن بعض المحال التجارية والمبادرات الشبابية والشعبية بادرت بوضع زينة رمضان، في محاولة منها لإنعاش الأسواق من جانب، ولمحاولة استعادة جزء من الحياة الطبيعية التي كان يعيشها السكان، من جانب آخر، إلا أن هذه المحاولات فشلت، كما يبدو، في تحسين صورة الواقع في نظر العديد من السكان.

 ولم تغب عن أسواق قطاع غزة التي تحاول الانتعاش من خلال ما تعرضه من بضائع، مظاهر الزينة في بعض المحال، بينما كانت حلوى شهر رمضان الطاغية على المشاهد، خاصةً «القطايف» التي يفضل الغزيون تناولها بكثرة.

ووصل سعر الكيلو الواحد من «القطايف» نحو 6 دولارات تقريبًا، بينما كان قبيل الحرب يصل فقط أقل من دولارين تقريبا.

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