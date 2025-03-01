السبت 01 مارس 2025
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سياسة

خلال رمضان، الأعلى للإعلام يسمح للبرامج الرياضية بمد البث لما بعد منتصف الليل

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

 وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، والتي جاء فيها:

١- بمناسبة شهر رمضان المبارك، وخلال الشهر الفضيل فقط، يسمح للقنوات الرياضية والقنوات العامة بمد البث المباشر للبرامج الرياضية في الأيام التي تقام فيها المباريات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية والمباريات التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وذلك على النحو التالي:

أ- في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة ٩:٠٠ مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة ١٢:٣٠ صباحًا.

ب- في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة ٩:٣٠ مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة..: ١ صباحًا.

٢- بقاء جميع القواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبدأ تطبيقها مع بداية هذا العام فيما يخص زمن البرامج الرياضية أو مدة التحليل الفني قبل وبعد المباريات أو الفقرة التحكيمية دون أي تعديل أو استثناء.

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